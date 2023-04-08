Ковитиди назвала поиск предателей на Украине и в США способом спасения репутации НАТО

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что сохранить хорошую мину при плохой игре НАТО поможет только поиск внутренних врагов и предателей на Украине и в США.

«В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — цитирует её РИА Новости.

Ковитиди отметила, что у американских властей остаётся «всё меньше времени и желания» на «токсичную и беспокойную Украину».

Ранее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю.

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Как отметили в Кремле, у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.