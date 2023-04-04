Yahoo! News: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные

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Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал пункты обвинения в отношении экс-президента США Дональда Трампа в уголовные.
Yahoo! News: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал Yahoo! News со ссылкой на источник.

Отмечается, что обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок.

«Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е», — сообщает портал.

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина ранее анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.

Сам Трамп при этом заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.

Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США перед предъявлением ему обвинений в суде.

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