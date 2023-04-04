Yahoo! News: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные
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Об этом сообщает портал Yahoo! News со ссылкой на источник.
Отмечается, что обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок.
«Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е», — сообщает портал.
Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина ранее анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.
Сам Трамп при этом заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.
Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США перед предъявлением ему обвинений в суде.