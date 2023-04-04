Орбан выразил поддержку Трампу накануне предъявления ему обвинений в суде
«Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп», — написал он в Twitter.
Орбан сопроводил пост совместной фотографией с Трампом.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.