Орбан выразил поддержку Трампу накануне предъявления ему обвинений в суде

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу перед предъявлением ему обвинений в суде.

«Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп», — написал он в Twitter.

Орбан сопроводил пост совместной фотографией с Трампом.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.