Трамп после предъявления ему обвинений намерен выступить с заявлением из Флориды

Бывший президент США Дональд Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.

Заявление он планирует сделать из своей резиденции в штате Флорида.

«Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент Соединённых Штатов Америки, выступит с заявлением в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, во вторник, 4 апреля 2023 года, в 20:15 по времени Восточного побережья (03:15 среды мск)», — цитирует его пресс-службу РИА Новости.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Расследование в отношении Трампа, как пишут американские СМИ, касается якобы подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

По данным газеты The New York Times, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы она во время избирательной кампании 2016-го не распространяла информацию об имевшей место связи с Трампом в 2006 году. По версии прокуратуры, потраченные деньги были компенсированы Коэну за счёт Trump Organization, для чего были сфальсифицированы документы компании.