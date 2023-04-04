Адвокат Трампа анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде

Экс-президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в суде Нью-Йорка о своей невиновности, заявил его адвокат Джо Такопина.

«Единственное, что мы ответим сразу же — это заявим о его невиновности. Это – то, что мы заявим завтра и с чем выйдет оттуда», — цитирует его РИА Новости.

По словам Такопина, на анализ обвинительного заключения и определение подаваемого ходатайства потребуется некоторое время.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.