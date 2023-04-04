Трамп заявил, что ему предъявят в суде обвинения по 33 пунктам

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Трампа, Брэгг должен уйти в отставку.

Команда спецпрокурора США Джека Смита ранее завершила сбор доказательств по делу об обращении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с секретными документами.

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.