CNN: спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа о секретных документах

Команда спецпрокурора США Джека Смита завершила сбор доказательств по делу об обращении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с секретными документами.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкие к следствию источники, следователи получили доказательства в виде текстовых сообщений, электронных писем и фото. Следствие приступило к систематизации информации и опросу свидетелей.

Ранее прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.