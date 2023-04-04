CNN: спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа о секретных документах

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Команда спецпрокурора США Джека Смита завершила сбор доказательств по делу об обращении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с секретными документами.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкие к следствию источники, следователи получили доказательства в виде текстовых сообщений, электронных писем и фото. Следствие приступило к систематизации информации и опросу свидетелей.

Ранее прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.

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