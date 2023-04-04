CNN: спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа о секретных документах
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкие к следствию источники, следователи получили доказательства в виде текстовых сообщений, электронных писем и фото. Следствие приступило к систематизации информации и опросу свидетелей.
Ранее прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.