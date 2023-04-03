Захарова призвала ООН активизироваться в связи с гибелью военкора Татарского
- РИА Новости
Таким образом она отреагировала на слова официального представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что в организации обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге.
«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она добавила, что украинское правительство призывает к убийству российских граждан.
Дипломат призвала офис Генсека ООН работать.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.
Подозреваемую по делу о взрыве 26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.
По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.