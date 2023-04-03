Захарова призвала ООН активизироваться в связи с гибелью военкора Татарского

Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, требует активизации работы ООН, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова официального представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что в организации обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге.

«Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что украинское правительство призывает к убийству российских граждан.

Дипломат призвала офис Генсека ООН работать.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.

Подозреваемую по делу о взрыве 26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.