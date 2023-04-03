В офисе Генсека ООН заявили, что обеспокоены взрывом в кафе в Петербурге
- РИА Новости
«Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер», — цитирует его ТАСС.
Дюжаррик добавил, что, по «пониманию» ООН, продолжается расследование по факту теракта.
Он добавил, что в ООН будут ждать больше данных по этому происшествию.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.
Подозреваемую по делу о взрыве 26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.
По данным следствия, планирование и организация преступления осуществлялись с Украины.