В Европе 22 человека арестованы за причастность к незаконному обороту оружия

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Правоохранительные органы стран Европы арестовали 22 человека, причастных к незаконной торговле оружием, сообщает Европейское полицейское агентство (Европол).
В Европе 22 человека арестованы за причастность к незаконному обороту оружия
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Отмечается, что основное внимание было уделено переделанному сигнальному и охолощённому оружию, создающему только световые, дымовые или звуковые эффекты.

Всего в ходе операции арестованы 22 человека, изъяты 129 единиц огнестрельного оружия и почти 1,5 тыс. единиц переделанного и ещё не переделанного сигнального и охолощённого оружия.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса сообщала, что Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое. 

Выступая на полях саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву. 

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