Глава Минобороны Чехии заявила об отсутствии планов разместить ядерное оружие в стране

Планов по размещению ядерного оружия в Чехии нет, заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

«По словам Черноховой, ни в коем случае не предполагается, что ядерное оружие будет размещено в стране», — говорится в сообщении Чешского телевидения.

Она отметила, что последствия применения тактического ядерного оружия на Украине не несут угрозы для Чехии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.

Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.