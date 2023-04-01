Захарова ответила на заявление США о том, что журналисты не чувствуют себя в безопасности
«Джон, в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты, потому что им может грозить заключение», — написала она в Telegram.
Ранее Кирби заявил, что американским журналистам, находящимся в данный момент на территории России, следует немедленно покинуть страну.
Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.