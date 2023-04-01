Захарова ответила на заявление США о том, что журналисты не чувствуют себя в безопасности

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что американские журналисты не могут чувствовать себя в безопасности, находясь на территории России.

«Джон, в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты, потому что им может грозить заключение», — написала она в Telegram.

Ранее Кирби заявил, что американским журналистам, находящимся в данный момент на территории России, следует немедленно покинуть страну.

Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

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