Президент США Байден призвал освободить арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ
- AP
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Его слова приводит РИА Новости.
Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации Федеральной службы безопасности России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
«Отпустите его», — сказал Байден.
Также Байден заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.