Президент США Байден призвал освободить арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ

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Американский президент Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.
Президент США Байден призвал освободить арестованного в России за шпионаж журналиста WSJ
  • AP
  • © Susan Walsh

Его слова приводит РИА Новости.

Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации Федеральной службы безопасности России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

«Отпустите его», — сказал Байден.

Также Байден заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

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