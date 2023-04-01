CNN: представитель Белого дома Кирби призвал американских журналистов покинуть Россию
Об этом он сказал в интервью CNN.
По словам Кирби, в данный момент «не время» для граждан США находиться в России.
«Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом», — заключил он.
Ранее президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.