CNN: представитель Белого дома Кирби призвал американских журналистов покинуть Россию

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американским журналистам, находящимся в данный момент на территории России, следует немедленно покинуть страну.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Кирби, в данный момент «не время» для граждан США находиться в России.

«Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

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