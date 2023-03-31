Небензя: Москва ответит на заявления Запада о нанесении России стратегического поражения

Российский постпред при ООН Василий Небензя сказал, что заявления Запада о нанесении России стратегического поражения требуют от Москвы принятия военных мер.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По его словам, как раз в этом направлении идут озвученные президентом России Владимиром Путиным меры, которые так напугали киевский режим и его западных спонсоров.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миротворцы НАТО, если их решат отправить на Украину без согласия Москвы, будут законной целью России.