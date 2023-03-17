В МИД России призвали США «отказаться от фантазий» о стратегическом поражении России
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«Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ... им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения» и признать безальтернативность учёта российских интересов в области безопасности», — говорится в заявлении дипломата.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее напомнил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.
В Госдепартаменте США назвали приостановку «юридически некорректной».
В Госдепе считают, что Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.