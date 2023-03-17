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В МИД России призвали США «отказаться от фантазий» о стратегическом поражении России

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США следует отказаться от фантазий по нанесению России «стратегического поражения» в случае, если Вашингтон действительно заинтересован в возобновлении действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД России призвали США «отказаться от фантазий» о стратегическом поражении России
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ... им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения» и признать безальтернативность учёта российских интересов в области безопасности», — говорится в заявлении дипломата.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее напомнил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.

В Госдепартаменте США назвали приостановку «юридически некорректной». 

В Госдепе считают, что Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.

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