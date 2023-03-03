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В МИД России заявили, что Запад требует от киевского режима продолжать боевые действия

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В МИД России заявили, что западные страны требуют от киевского режима продолжать боевые действия.
В МИД России заявили, что Запад требует от киевского режима продолжать боевые действия
  • РИА Новости

Как подчёркивают в ведомстве, за все эти годы «коллективный Запад», взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России.

«Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Западу безразличны человеческие жизни.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки поставляемого Украине оружия в горячие точки за рубежом.

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