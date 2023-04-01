В парламенте Франции призвали принять меры для соблюдения санкций против российских телеканалов

Депутат Национального собрания Франции Бенжамен Аддад обратил внимание, что компания Eutelsat, несмотря на действие санкций, продолжает транслировать некоторые российские телеканалы в ряде регионов мира. В своём обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, содержащем соответствующее заявление, Аддад поинтересовался, намерено ли правительство принять меры для борьбы с обозначенными нарушениями ограничительного режима. С адресованным Ле Мэру документом ознакомился RT.

Как объяснил Аддад, несмотря на действие европейских санкций, введённых против России, французская спутниковая телекоммуникационная компания Eutelsat среди прочего продолжает осуществлять вещание каналов «РТР-Планета» в Армении и «Россия 24» на территориях новых регионов РФ.

Согласно имеющимся у депутата данным, Eutelsat также продолжает работать с компаниями «НТВ-Плюс» и «Триколор». Распространение контента этих операторов, по словам Аддада, тоже осуществляется на территории России, в том числе в новых субъектах.

Вместе с тем парламентарий упомянул о компании АНО «ТВ-Новости» и RT Arabic, «вещание которого Eutelsat, не скрываясь, продолжает осуществлять через три спутника в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

В связи с этим Аддад попросил Ле Мэра разъяснить, какие меры предусмотрены для обеспечения соблюдения санкций, введённых в отношении перечисленных телеканалов.

В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Впоследствии сообщалось, что Европейский союз отключает на своей территории вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ Центр» в рамках шестого пакета санкций.

Зимой в рамках девятого пакета рестрикций ЕС ввёл санкции в отношении АНО «ТВ-Новости».

В России подобную политику связывают с полнейшей нетерпимостью Запада к плюрализму мнений.