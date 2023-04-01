В парламенте Франции призвали принять меры для соблюдения санкций против российских телеканалов

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Ксения Калинкина
Депутат Национального собрания Франции Бенжамен Аддад обратил внимание, что компания Eutelsat, несмотря на действие санкций, продолжает транслировать некоторые российские телеканалы в ряде регионов мира. В своём обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, содержащем соответствующее заявление, Аддад поинтересовался, намерено ли правительство принять меры для борьбы с обозначенными нарушениями ограничительного режима. С адресованным Ле Мэру документом ознакомился RT.
В парламенте Франции призвали принять меры для соблюдения санкций против российских телеканалов
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Как объяснил Аддад, несмотря на действие европейских санкций, введённых против России, французская спутниковая телекоммуникационная компания Eutelsat среди прочего продолжает осуществлять вещание каналов «РТР-Планета» в Армении и «Россия 24» на территориях новых регионов РФ.

Согласно имеющимся у депутата данным, Eutelsat также продолжает работать с компаниями «НТВ-Плюс» и «Триколор». Распространение контента этих операторов, по словам Аддада, тоже осуществляется на территории России, в том числе в новых субъектах.

Вместе с тем парламентарий упомянул о компании АНО «ТВ-Новости» и RT Arabic, «вещание которого Eutelsat, не скрываясь, продолжает осуществлять через три спутника в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

В связи с этим Аддад попросил Ле Мэра разъяснить, какие меры предусмотрены для обеспечения соблюдения санкций, введённых в отношении перечисленных телеканалов.

В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Впоследствии сообщалось, что Европейский союз отключает на своей территории вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ Центр» в рамках шестого пакета санкций. 

Зимой в рамках девятого пакета рестрикций ЕС ввёл санкции в отношении АНО «ТВ-Новости».

В России подобную политику связывают с полнейшей нетерпимостью Запада к плюрализму мнений.

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