Bloomberg: советник Байдена Салливан провёл переговоры с Ван И 24 марта
«Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу», — говорится в материале.
Отмечается, что разговор состоялся перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня Цай Инвэня.
Также уточняется, что о данном разговоре не сообщалось по причине напряжённости между США и Китаем.
Ранее бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News заявил, что США пора начать переживать из-за партнёрства России и Китая.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.