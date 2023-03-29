Bloomberg: советник Байдена Салливан провёл переговоры с Ван И 24 марта

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 24 марта провёл переговоры с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу», — говорится в материале.

Отмечается, что разговор состоялся перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня Цай Инвэня.

Также уточняется, что о данном разговоре не сообщалось по причине напряжённости между США и Китаем.

Ранее бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News заявил, что США пора начать переживать из-за партнёрства России и Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.