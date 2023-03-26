Лавров: отношения Пекина и Москвы принесут глобальный мир и стабильность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

«Китайско-российские отношения базируются на обоюдном интересе, мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших стран», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва расценивает отношения России и КНР как силу, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что долгое неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит об их настрое и содержательности встречи.