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Песков: долгое неформальное общение Путина и Си Цзиньпина говорит об их настрое

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Долгое неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит об их настрое и содержательности встречи.
Песков: долгое неформальное общение Путина и Си Цзиньпина говорит об их настрое
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — сказал представитель Кремля.

Изначально не планировалось, что неформальное общение Путина и Си Цзиньпина в первый день визита будет столь продолжительным, отметил он.

Владимир Путин ранее выразил уверенность, что те, кто считает, что Россия впадает в зависимость от Китая, являются завистниками.

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