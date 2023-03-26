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Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что те, кто считает, что Россия впадает в зависимость от Китая, являются завистниками.
Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Таким образом российский лидер прокомментировал мнение о том, что Россия может стать зависимой от Китая.

«Это говорят не скептики, а завистники», — подчеркнул он.

Путин объяснил, что зависимость европейской экономики от Китая растёт гораздо большими темпами, чем российская.

«Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — заключил глава государства.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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