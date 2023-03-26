Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая
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Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
Таким образом российский лидер прокомментировал мнение о том, что Россия может стать зависимой от Китая.
«Это говорят не скептики, а завистники», — подчеркнул он.
Путин объяснил, что зависимость европейской экономики от Китая растёт гораздо большими темпами, чем российская.
«Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — заключил глава государства.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
Телеканал ABC передавал, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.