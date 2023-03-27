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Экс-директор Нацразведки США Рэтклифф призвал задуматься о сотрудничестве России и Китая

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Бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News заявил, что США пора начать переживать из-за партнёрства России и Китая.
Экс-директор Нацразведки США Рэтклифф призвал задуматься о сотрудничестве России и Китая
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Мы должны начать беспокоиться», — сказал он, комментируя отношения России и Китая.

По его мнению, заявления президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина о новом мировом порядке — яркий показатель изменения отношений России и Китая.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

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