Экс-директор Нацразведки США Рэтклифф призвал задуматься о сотрудничестве России и Китая
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«Мы должны начать беспокоиться», — сказал он, комментируя отношения России и Китая.
По его мнению, заявления президента России Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина о новом мировом порядке — яркий показатель изменения отношений России и Китая.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.