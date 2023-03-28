Палата представителей США одобрила законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Отмечается, что за акт проголосовали 415 человек.
«Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться» изменения статуса КНР», — говорится в материале.
Законопроект предусматривает изменение статуса Китая на статус страны «с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях».
Ранее бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News заявил, что США пора начать переживать из-за партнёрства России и Китая.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.