Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, сообщает газета The Hill.

Отмечается, что за акт проголосовали 415 человек.

«Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться» изменения статуса КНР», — говорится в материале.

Законопроект предусматривает изменение статуса Китая на статус страны «с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях».

Ранее бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф в эфире Fox News заявил, что США пора начать переживать из-за партнёрства России и Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.