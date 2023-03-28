Палата представителей США одобрила законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

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Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, сообщает газета The Hill.

Отмечается, что за акт проголосовали 415 человек.

«Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться» изменения статуса КНР», — говорится в материале.

Законопроект предусматривает изменение статуса Китая на статус страны «с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях».

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