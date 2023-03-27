Небензя: расследования Запада по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик
По его словам, представители государств, которые сомневаются в необходимости проведения международного расследования, полагают, что «сначала нужно дождаться окончания расследований национальных».
Небензя отметил, что такие расследования могут длиться годами «в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе».
«А ценное время уходит, и возникает всё больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления», — цитирует дипломата ТАСС.
Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.