Небензя: расследования Запада по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследования по «Северным потокам», проводимые рядом стран Запада, могут быть нацелены на сокрытие улик.

По его словам, представители государств, которые сомневаются в необходимости проведения международного расследования, полагают, что «сначала нужно дождаться окончания расследований национальных».

Небензя отметил, что такие расследования могут длиться годами «в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе».

«А ценное время уходит, и возникает всё больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления», — цитирует дипломата ТАСС.

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.