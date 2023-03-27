Небензя: расследования Запада по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследования по «Северным потокам», проводимые рядом стран Запада, могут быть нацелены на сокрытие улик.

По его словам, представители государств, которые сомневаются в необходимости проведения международного расследования, полагают, что «сначала нужно дождаться окончания расследований национальных».

Небензя отметил, что такие расследования могут длиться годами «в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе».

«А ценное время уходит, и возникает всё больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления», — цитирует дипломата ТАСС.

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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