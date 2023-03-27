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Израильская авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива

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Израильская национальная авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне общенациональных протестов.
Израильская авиакомпания ElAl заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива
  • globallookpress.com
  • © Wolfgang Minich/picture alliance

«Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике осуществление рейсов из Тель-Авива приостановлено», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов. Он отметил, что из-за недовольства протестующих безопасность, экономика и общество оказались под угрозой.

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет также призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу и перейти к переговорам.

На фоне протестов Национальный профсоюз Израиля закрыл аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз врачей объявил о приостановке работы системы здравоохранения со вторника, 28 марта, до объявления об отмене судебной реформы.

Реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

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