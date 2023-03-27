KAN: Нетаньяху заявил, что приостановит вызвавшую массовые протесты судебную реформу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил партнёрам по правительственной коалиции, что намерен приостановить судебную реформу, которая спровоцировала массовые акции протеста в стране.

«Нетаньяху сообщил коалиции, что решил приостановить реформу», — сообщает телерадиокомпания KAN.

Как утверждает компания, министр юстиции Ярив Левин также осознал, что другого выбора у правительства нет.

По его словам, осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который «угрожает распустить правительство из-за этого».

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов. Он отметил, что из-за недовольства протестующих безопасность, экономика и общество оказались под угрозой.

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет также призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу и перейти к переговорам.

На фоне протестов Национальный профсоюз Израиля закрыл аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз врачей объявил о приостановке работы системы здравоохранения со вторника, 28 марта, до объявления об отмене судебной реформы.

Реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.