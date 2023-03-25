Узнать больше

FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Короткая ссылка
Евросоюз «подталкивает» председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским.
FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
  • РИА Новости

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«ЕС подталкивает Си к переговорам с... Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китаю следует контактировать не только с Россией, но и с Украиной.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям сложно организовать разговор Зеленского с Си Цзиньпином.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой американской администрации.

Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить