Евросоюз «подталкивает» председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«ЕС подталкивает Си к переговорам с... Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Китаю следует контактировать не только с Россией, но и с Украиной.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям сложно организовать разговор Зеленского с Си Цзиньпином.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой американской администрации.

Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.