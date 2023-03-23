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В Киеве заявили, что хотят организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но это сложно

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Украинским властям сложно организовать разговор президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил советник офиса Михаил Подоляк.

«В планах есть [провести разговор]. Организационно этим занимается и офис президента, и МИД — [глава офиса Андрей] Ермак и [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба. Инициативно мы предлагаем [провести разговор]», — цитирует его ТАСС.

По словам Подоляка, «это достаточно сложно».

Он также заявил, что Китай «ещё не нашел своего нового политического места» и не понимает, «хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.

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