Al Mayadeen: базы США на месторождениях в Сирии подверглись ракетному обстрелу
«Две базы американской коалиции на месторождениях «Конико» и «Аль-Омар» к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу, — говорится в сообщении.
Согласно данным источников канала, по «Конико» выпустили восемь ракет, они упали на базе и рядом с ней.
Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.
В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии.