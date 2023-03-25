Al Mayadeen: базы США на месторождениях в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Базы США на месторождениях «Аль-Омар» и «Конико» на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Две базы американской коалиции на месторождениях «Конико» и «Аль-Омар» к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу, — говорится в сообщении.

Согласно данным источников канала, по «Конико» выпустили восемь ракет, они упали на базе и рядом с ней.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии.