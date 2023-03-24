В Белом доме заявили о быстром решении Байдена ударить по территории Сирии
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«Он провёл обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства Министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Вооружённые силы США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).