В Белом доме заявили о быстром решении Байдена ударить по территории Сирии

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что решение президента США Джо Байдена об ударах по территории Сирии было принято в очень-очень короткие сроки.

«Он провёл обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства Министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вооружённые силы США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).