Пентагон заявил об обстреле второй базы США в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил об обстреле второй базы США в Сирии.

«Этим утром, примерно в 08:05 по местному времени, по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесён удар десятью ракетами», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Пентагона, в результате атаки нет раненых и жертв. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии.