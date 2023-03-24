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Пентагон заявил об обстреле второй базы США в Сирии

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил об обстреле второй базы США в Сирии.
Пентагон заявил об обстреле второй базы США в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«Этим утром, примерно в 08:05 по местному времени, по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесён удар десятью  ракетами», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Пентагона, в результате атаки нет раненых и жертв. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений.

Как ранее заявили в Пентагоне, базу США в Сирии атаковал беспилотник, в результате чего погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения. По оценкам разведки, у БПЛА было иранское происхождение.

В ответ на это по распоряжению президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин уполномочил силы Центрального командования нанести авиаудары в восточной Сирии.

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