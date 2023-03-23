Медведев заявил, что Запад хочет дестабилизировать и разделить Россию на части

Запад хочет дестабилизировать политическую ситуацию в России и раздробить страну на части.

Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

«Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьёзный ядерный щит, да ещё и которая американцев не слушается?» — цитирует его ТАСС.

Медведев пояснил, что «желание» Запада заключается в том, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России, разделить страну на части.

По его словам, «такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.

Он отметил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Медведев заявил, что от россиян сейчас требуется верность долгу.