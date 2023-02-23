Медведев заявил, что от россиян сейчас требуется верность долгу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества.

«Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России... Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что сила российского народа — в единстве и общей ответственности за будущее страны.

Президент России Владимир Путин ранее также поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, 23 февраля — особая дата для Донбасса в дни ожесточённых сражений против ВСУ.