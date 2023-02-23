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Пушилин и Пасечник поздравили военных с Днём защитника Отечества

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Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к ветеранам и действующим военнослужащим с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества.
Пушилин и Пасечник поздравили военных с Днём защитника Отечества
  • РИА Новости

По словам Пушилина, 23 февраля — особая дата для Донбасса в дни ожесточённых сражений против ВСУ.

«Лучшие сыновья Донбасса в составе российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь... Донецкая Народная Республика стала частью России благодаря усилиям каждого из вас», — отметил он.

В свою очередь, Леонид Пасечник назвал защиту семьи, дома и Родины священным долгом перед предками, которые отстояли и сохранили эту землю.

«В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин не раздумывая встали на оборону Отчизны. Продолжая славные боевые традиции предков, участники специальной военной операции доблестно освобождают исконно русскую землю», — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее также поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

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