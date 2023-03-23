Медведев считает, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны
Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.
«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны России», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Он добавил, что при реализации таких действий все российские средства «полетят в бундестаг».
21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.