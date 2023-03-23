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Посол Антонов: Запад подводит мир к опасной черте, за которой находится ядерный Армагеддон

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что западные страны во главе с Соединёнными Штатами подводят мир к опасной черте, за которой находится ядерный Армагеддон.

«Похоже, «просвещённый» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — приводит текст заявления РИА Новости.

Таким образом Антонов прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что боеприпасы с обеднённым ураном не представляют угрозы с точки зрения распространения радиации.

По словам дипломата, подобными заявлениями американская администрация «пробивает очередное дно».

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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