В США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном несут радиационную угрозу

США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном представляют угрозу с точки зрения распространения радиации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, были проведены исследования в сфере здравоохранения касательно обеднённого урана.

«Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.