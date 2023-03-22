В США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном несут радиационную угрозу
По его словам, были проведены исследования в сфере здравоохранения касательно обеднённого урана.
«Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.