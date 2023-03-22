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В США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном несут радиационную угрозу

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США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном представляют угрозу с точки зрения распространения радиации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, были проведены исследования в сфере здравоохранения касательно обеднённого урана.

«Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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