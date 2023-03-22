Медведев заявил о возросшей угрозе ядерного конфликта

Угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.