Медведев заявил о возросшей угрозе ядерного конфликта
- РИА Новости
«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.