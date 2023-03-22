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Рябков: опасность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние десятилетия

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий.
Рябков: опасность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние десятилетия
  • РИА Новости

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал Рябков, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». Его слова приводит Интерфакс.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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