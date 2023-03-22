Рябков: опасность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние десятилетия
- РИА Новости
«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал Рябков, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». Его слова приводит Интерфакс.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.