В Белом доме заявили, что США не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном
Он подчеркнул, что, как правило, Вашингтон не разглашает подробности о поставках вооружения.
«Но мы не поставляем боеприпасы с обеднённым ураном», — цитирует Кирби РИА Новости.
Кирби также утверждает, что боеприпасы с обеднённым ураном не представляют угрозы с точки зрения распространения радиации.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.