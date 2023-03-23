В Белом доме заявили, что США не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном

Соединённые Штаты не осуществляют поставку боеприпасов с обеднённым ураном Вооружённым силам Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что, как правило, Вашингтон не разглашает подробности о поставках вооружения.

«Но мы не поставляем боеприпасы с обеднённым ураном», — цитирует Кирби РИА Новости.

Кирби также утверждает, что боеприпасы с обеднённым ураном не представляют угрозы с точки зрения распространения радиации.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.