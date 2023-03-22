Узнать больше

Рябков допустил возможность включения сына губернатора Усса в список на обмен с США

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность включения сына красноярского губернатора Александра Усса Артёма в список на обмен заключёнными с США.
Рябков допустил возможность включения сына губернатора Усса в список на обмен с США
  • РИА Новости

«Возможно всё. Но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Рябков заявил, что пока преждевременно говорить о чём-то по теме обменов.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына. К настоящему времени россиянин переведён под домашний арест во исполнение решения апелляционного суда.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить