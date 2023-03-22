Рябков допустил возможность включения сына губернатора Усса в список на обмен с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность включения сына красноярского губернатора Александра Усса Артёма в список на обмен заключёнными с США.

«Возможно всё. Но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Рябков заявил, что пока преждевременно говорить о чём-то по теме обменов.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына. К настоящему времени россиянин переведён под домашний арест во исполнение решения апелляционного суда.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора.