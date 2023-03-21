В Британии политик Куртен заявил, что затягивание конфликта на Украине вредит Западу.

«Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада», — написал он в Twitter.

Куртен отметил, что в связи с этим Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряжённости на Украине.

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные политики осознают невозможность победы над Россией на поле боя.

По его словам, страны Запада будут делать то, чем они занимаются всегда: пытаться нападать из тени, провоцируя беспорядки и восстания.

11 марта журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.

Блэнк подчеркнул, что среди западных политиков ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».