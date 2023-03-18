Ключ к решению украинского кризиса находится в руках стран Запада.

Об этом говорится в статье издания Global Times.

«Ключ к решению украинского кризиса находится не в руках Китая, а в руках США и стран Запада. Если они будут продолжать создавать проблемы вместо того, чтобы сотрудничать, маловероятно, что какие-либо усилия по установлению мира и содействию переговорам окажутся эффективными», — говорится в материале.

В статье назвали Китай одной из немногих крупных держав, способных построить «коммуникационный мост» между Россией и Украиной, при этом отметив, что «именно США и западные страны глубоко вовлечены в кризис».

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные политики осознают невозможность победы над Россией на поле боя.

По его словам, страны Запада будут делать то, чем они занимаются всегда: пытаться нападать из тени, провоцируя беспорядки и восстания.

11 марта журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.

Блэнк подчеркнул, что среди западных политиков ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».