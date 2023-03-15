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Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад осознаёт невозможность победы над Россией в бою

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Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные политики осознают невозможность победы над Россией на поле боя.
Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад осознаёт невозможность победы над Россией в бою
  • AFP

На своей странице в Twitter он отреагировал на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что «цель её правительства — смена власти в России».

«Запад знает, что военное поражение России — это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя», — написал Дрейвен.

По его словам, страны Запада будут делать то, чем они занимаются всегда, — пытаться нападать из тени, провоцируя беспорядки и восстания.

Ранее в МИД России заявили, что западные страны требуют от киевского режима продолжать боевые действия.

По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, поражение Украины может произойти летом 2023 года на фронтах из-за проблем с боеприпасами.

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