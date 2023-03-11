Бывший разведчик ВС США Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года на фронтах из-за проблем с боеприпасами.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдёт, всё будет кончено», — цитирует его РИА Новости.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее заявил, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро.

При этом в Белом доме предупредили, что Patriot не поможет Киеву остановить крылатые ракеты России.