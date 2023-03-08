В Пентагоне ожидают, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро
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«Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», — цитирует его РИА Новости.
В конце февраля глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявлял, что Вооружённые силы Украины пока не получили американские ЗРК Patriot.
В январе стало известно, что проходящее в американском штате Оклахома обучение украинских военных применению систем противоракетной обороны Patriot продлится несколько месяцев.
В январе российский президент Владимир Путин заявил, что в России производят втрое больше ракет ПВО, чем создают США для систем Patriot.