В Пентагоне ожидают, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро

Системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро, заявил в интервью Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.

«Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», — цитирует его РИА Новости.

В конце февраля глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявлял, что Вооружённые силы Украины пока не получили американские ЗРК Patriot.

В январе стало известно, что проходящее в американском штате Оклахома обучение украинских военных применению систем противоракетной обороны Patriot продлится несколько месяцев.

В январе российский президент Владимир Путин заявил, что в России производят втрое больше ракет ПВО, чем создают США для систем Patriot.