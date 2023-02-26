Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ пока не получили ЗРК Patriot
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Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica.
Помимо Patriot, Украина рассчитывает получить боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортёры Spartan, бронеавтомобили Mastiff, а также истребители, добавил Резников.
По его словам, получение систем ПВО IRIS-T, а также ЗРК Patriot и NASAMS помогут изменить ситуацию.
«(Patriot. — RT) нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими», — цитирует Резникова ТАСС.
Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер выразил уверенность, что Соединённые Штаты затянули с поставками Украине комплексов ПРО Patriot.