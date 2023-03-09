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В Белом доме предупредили, что Patriot не поможет Киеву остановить крылатые ракеты России

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Система ПВО Patriot не поможет Украине бороться с российскими крылатыми ракетами и беспилотниками, заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме предупредили, что Patriot не поможет Киеву остановить крылатые ракеты России
  • AP
  • © Libkos

«Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет и точно она не будет эффективна против дронов», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби добавил, что именно такое оружие зачастую используют российские силы.

Он подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты также «очень сложно перехватить».

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее заявил, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро.

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов ранее рассказал, что гордится созданной противолокационной ракетой Х-31ПД, которая летит со скоростью более 1000 м/с для поражения средств ПВО и способна выиграть дуэльный бой у американской системы Patriot.

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