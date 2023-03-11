Автор The Hill перечислил три причины, почему Запад может проиграть в конфликте на Украине

Журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.

AFP

«Запад рискует проиграть по трём взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины», — написал он. Блэнк подчеркнул, что среди западных политиков ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.