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Автор The Hill перечислил три причины, почему Запад может проиграть в конфликте на Украине

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Журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill перечислил три причины, почему западные страны могут проиграть в конфликте вокруг Украины.
Автор The Hill перечислил три причины, почему Запад может проиграть в конфликте на Украине
  • AFP

«Запад рискует проиграть по трём взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины», — написал он.

Блэнк подчеркнул, что среди западных политиков ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.

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